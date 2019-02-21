Gazetecinin Vurulduğu Olayda 3 Gözaltı
54 dakika önce
Zonguldak'ta adliye çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı'nın silahlı vurulması olayının ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak
'ta adliye çıkışı gazeteci Selçuk
Koçaklı'nın silahlı vurulması olayının ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Adliyesi'nde ailesiyle taraf oldukları 'basit yaralama' duruşması çıkışında şüpheli kişilerin saldırısı sonrası karnından silahla yaralanan 33 yaşındaki gazeteci Selçuk Koçaklı'nın Atatürk Devlet Hastanesi
'ndeki tedavisi sürüyor.
Olayın ardından pikap araçla kaçan şüpheliler Rat Mahallesi mevki'inde aracı terk ederek kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri Uğur K. ve 3 kişiyi kıskıvrar yakaladı. Gözaltıne alınan zanlıların sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:33 Kaynak: İHA
Adliye Önünde Silahlı Kavga! Polisin Silahını Çektiği An Kamerada
Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada
İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti