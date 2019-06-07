Gazetecinin vurulması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
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Adana'da yaklaşık iki hafta önce bir gazetecinin evinin önünde vurulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
'da yaklaşık iki hafta önce bir gazetecinin evinin önünde vurulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 24 Mayıs Cuma günü merkez Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde meydana gelen olayda, Adana'da günlük yayınlanan Egemen Gazetesi'nin kurucusu Hakan Denizli
, Evren
Siteleri'ndeki evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.
Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, gazeteciyi vurduğunu belirlediği Tuncay A. (24) ile olayda motosikleti kullanan Sezer Ö., olayı azmettirdiği ileri sürülen Veysi C. ve aracılık yapan Ersin E.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
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