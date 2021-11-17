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Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika

Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu

17.11.2021 16:06
Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu

KIRŞEHİR'de 28 yıl gazetecilik yapan Mustafa Çavuş, (45) mesleğini bırakıp tavuk çiftliği kurdu.

KIRŞEHİR'de 28 yıl gazetecilik yapan Mustafa Çavuş, (45) mesleğini bırakıp tavuk çiftliği kurdu. İşe 150 tavuk alarak başladığını belirten Çavuş "Çalıştığım yerden ayrılıp kendi işimin patronu olmaya karar verdim. İlk etapta 150 tavuk ile başladım. Daha sonra bu sayıyı artırdım. Şimdi 600 tavuktan, günde 300 yumurta alarak geçimimi sağlıyorum" dedi.

Kentte 28 yıl yerel gazetede muhabirlik yapan Mustafa Çavuş, 1 yıl önce mesleğini bırakarak tavuk çiftliği kurmaya karar verdi. 150 tavukla işe başlayan Çavuş, bu sayıyı 600'e çıkarıp yumurta üretimine başladı. Hem vatandaşın ihtiyacını karşılayan hem de kendi ekonomisine katkı sağlayan Çavuş " 28 yıldır yerel gazetede muhabirlik yapıyordum. Çalıştığım yerden ayrılıp kendi işimin patronu olmaya karar verdim. Tavuk çiftliğini kurmadan önce tereddüt yaşadım. 'Herkes bu işi yapamaz, batarsın' dedi. Çünkü riskli bir işti. Sonra tüm cesaretimi toplayıp tavuk çiftliğimi kurdum. 14 dönümlük arazimde birinci kalitede sağlıktan yana hiçbir riski olmayan organik yumurtalar üretiyorum. Bu işe başlamadan önce Kayseri'ye gidip tavuk yetiştirme ve yumurta üretme eğitimini aldım. İlk etapta 150 tavuk ile başladım sonra bu sayıyı artırdım. Şimdi 600 tavuktan, günde 300 yumurta alarak kendi geçimimi sağlıyorum" dedi.

'GELEN TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'Koronavirüs salgını ile organik yumurtaya ilginin arttığını belirten Çavuş "Köy yumurtası; vatandaşların en çok tercih ettiği yumurta. Özellikle koronavirüs salgını sonrası insanlar organik besinlere yöneldi. Köy tavuğu yumurtası olunca yoğun bir talep geliyor ve zor yetişiyorum. Talep arttıkça tavuk sayısını arttırıyorum. Tavukların bakımı oldukça zor. Küçük çocuk gibi sürekli ilgi istiyorlar. Her gün düzenli olarak tavuklara vitamin veriyorum. Yüzde 80 üzerinde yumurta almak istiyorsak, tavukların ışıksız, sıcak bir ortamda günde en az 8 saat uyuması gerekiyor. Elimden geldiğince tavukları hastalandırmamaya çalışıyorum. Tavuk hastalanınca sağlıklı yumurta elde edemiyoruz. Bu da insan sağlığına oldukça zarar veriyor. Bu ilgi ve alakayı gösterdiğimde, istenilen verimi rahatça elde ederek sağlıklı yumurta üretiyorum" diye konuştu.'YEME GELEN ZAM YUMURTA FİYATLARINI ETKİLİYOR'

Yeme gelen zamların yumurta fiyatını da etkilediğini belirten "1 TL'ye sattığım yumurtayı yeme gelen zamlardan dolayı şu an 1,5 TL'den satmak zorunda kalıyorum. Yayım alanı olmadığı için tavuk sürekli yemle besliyor, haliyle yumurtaya da zam geliyor. Bu fiyatın ilerleyen zamanlarda 2,5 TL'ye kadar çıkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.


Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu
Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu
Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu
Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu
Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu
Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu

Koronavirüs, Türk Lirası, Çavuş, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazeteciydi, tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika


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