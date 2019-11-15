Son Dakika Haberleri: Gazeteciye saldırıya kınama
Son Dakika Yaşam Gazeteciye saldırıya kınama - Son Dakika

Gazeteciye saldırıya kınama

6 saat önce

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a önceki sabah yapılan saldırı Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından kınandı.

Gazeteciye saldırıya kınama, System.String[]

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a önceki sabah yapılan saldırı Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından kınandı.


Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yazdığı bir yazıdan dolayı arkadaşımızın saldırıya uğraması son derece çirkin ve basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Saldırganın hemen yakalanması sevindiricidir, ancak onu bu saldırıya azmettirenlerin de ortaya çıkarılması gerekir. Emniyet Müdürlüğümüzün bu konuda titiz bir çalışma içerisinde olduğunu biliyor, azmettirenlerin de en kısa sürede ortaya çıkarılarak gereken cezayı alacaklarına inanıyoruz. Arkadaşımız Hakkı Sağlam'a ve basın camiasına geçmiş olsun diliyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hakkı Sağlam, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor
Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar İran'da benzine yüzde 50 zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:11:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteciye saldırıya kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]