Gazeteciye Silahlı Saldırı Anı Kameralara Saniye Saniye Yansıdı
41 dakika önce
Zonguldak'ta yakınları ile girdiği bir duruşma çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı'ya silahlı saldırıda bulunuldu.
Zonguldak
'ta yakınları ile girdiği bir duruşma çıkışı gazeteci Selçuk
Koçaklı'ya silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. İddialara göre kentte gazetecilik yapan Selçuk Koçaklı, yakınları ile bir duruşmaya girdi. Duruşma sonrası adliye önüne çıkan aile, bir anda kamyonet ile olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Kameralara yansıyan görüntülerde saldırıya uğrayan gazeteci Selçuk Koçaklı'yı vuran kamyonetin adliye binası önünde geçtikten sonra ilerde durduğu gözlendi. Gazeteci Selçuk Koçaklı'nın vurulma anı saniye saniye kameralara yansırken görüntüler dehşete düşürdü. Bu sırada olay yerine adliyede görevli polis memurları ve jandarma ekipleri koştu. Gazeteci Koçaklı yere yığılırken ortalık bir anda karıştı. Jandarma
ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı gözlendi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: İHA
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