Gazetede Örgüt Propagandası Davası

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK
'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Türkiye
İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin
ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 9. duruşmaya tutuksuz sanıklar Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu ile avukatları katıldı. HDP Milletvekili Ahmet Şık
da duruşmayı izledi.
Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abdullah Gül
, hazırladığı mütalaayı mahkeme heyetine sundu.
Mütalaada, sanık Ahmet Aziz Nesin'in 7 Haziran 2016, Şebnem Korur'un 30 Mayıs 2016 ve Erol Önderoğlu'nun da 18 Mayıs
2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinin sorumlu genel yayın yönetmenliklerini yaptıkları belirtilerek, bu tarihlerde atılan başlık ve verilen haberlerde silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı öne sürüldü.
Ayrıca mütalaada, "suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediğini iddia edilen sanıkların, hapis cezası daha fazla olan "basın yayım yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Şebnem Korur'un avukatı Meriç
Eyüboğlu, mütalaanın hem teknik açıdan hem de içerik açısından usul ve yasaya aykırı olduğunu düşündüklerini belirterek, "Sanıkların hangi nedenlerle suçlandıkları ve cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada açık değildir. Bu nedenle, itirazlarımız doğrultusunda dosyanın tekrar mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini talep ediyorum." diye konuştu.
Tüm sanıkların avukatı Özcan Kılıç
ise yeterli araştırma yapılmadan mütalaa hazırlandığını savunarak, araştırma yapılması için mütalaanın iadesi ve yeni mütalaa hazırlanmasına yönelik karar verilmesini istedi.
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, soruşturmanın genişletilmesi ve mütalaanın yeniden düzenlenmesi taleplerini reddetti.
Mütalaaya karşı savunmaları için sanıklara süre veren heyet, duruşmayı erteledi.
Süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Özgür Gündem gazetesinde 18 ve 30 Mayıs ile 7 Haziran 2016'da yer alan haberlerin içeriklerinde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında, hazırladığı iddianameleri İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerine göndermişti.
Mahkemeler, gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliğini dayanışma amacıyla üstlenen Önderoğlu, Korur, Nesin ile sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya
'nın, "suç işlemeye alenen tahrik etmek, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamelerin kabulüne karar vermişti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2016'da Önderoğlu ve Korur'un tahliyesine, Ahmet Aziz Nesin hakkında yargılama yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise 1 Temmuz'da Nesin'in tahliyesine hükmetmişti. Bu heyet ayrıca Nesin ile ilgili davanın da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleşmesini kararlaştırmıştı.