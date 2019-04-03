Gazetede Örgüt Propagandası Davasında Karar

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlar ve yazdıkları yazılarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 13 sanıktan biri 3 yıl 9 ay, 8'i ise 1 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlar ve yazdıkları yazılarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 13 sanıktan biri 3 yıl 9 ay, 8'i ise 1 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki on birinci duruşmaya, sanıklardan Faruk Eren katılırken, diğer sanıkları avukatları temsil etti.



Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, eski mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Karar verileceği belirtilen davayla ilgili sanık Eren ile diğer sanık avukatlarına da beyanları ve son sözleri soruldu.



Sanık Eren, Özgür Gündem gazetesinin gönüllü yayın yönetmenliği görevini bir günlüğüne üstlendiğini belirterek, "Bir gazeteci olarak basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Söz alan sanık avukatları da, müvekkillerinin terör örgütü propagandası yapma kasıtları bulunmadığını ve Basın Kanunu gereğince yayın yönetmenliği sorumluluklarının bulunmadığı savunmasını yaparak, beraat talebinde bulundu.



"Basın Kanunu'na göre yayından sorumlu oldukları kabul edilmiştir"



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı tespit edilen çoğu sanığın, Basın Kanunu'nun 11. maddesine göre gazetenin yayınından sorumlu olduklarının kabul edildiğini ve buna göre ceza verme yoluna gidildiğini bildirdi.



Sanıklardan Hüseyin Aykol'u, yayın yönetmeni sıfatıyla birden çok kez "basın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın, suça konu farklı köşe yazılarında "terör mücadelesinde yer alan görevlileri hedef gösterme" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından ise, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Mehmet Fehim Işık, Celal Başlangıç ve Öncü Akgül'ün, "basın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına muvaffakiyet vermeyen bu sanıklarla ilgili, sabıkasız geçmişleri ve duruşmadaki tavırlarını göz önüne alarak cezanın 1 yıl 3 aylık denetim süresiyle ertelenmesine yönelik hüküm kurdu.



Sanıklardan İhsan Çaralan'a aynı suçtan verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasının açıklanmasını 5 yıllık denetim süresiyle geri bırakan heyet, sanıklar Dilşah Kocakaya ve Celalettin Can'a, yine aynı suçtan verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasını, geçmişte sabıkalı olmaları gerekçesiyle geri bırakma veya erteleme yoluna gitmedi.



Heyet, sanıklar Ömer Ağın, Veysel Kemer, Mehmet Şirin Taşdemir ve Yüksel Oğuz hakkında ise farklı tarihlerdeki suça konu köşe yazılarında, "suç işlemeye alenen tahrik, suç ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından, fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle beraat kararı oluşturdu.

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