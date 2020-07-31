Gazeteden bayram sepeti yaptılar - Son Dakika

Gazeteden bayram sepeti yaptılar

BALIKESİR - Doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde eski gazeteler çöpe gitmiyor. Çevreci bir yaklaşımla sıfır atık projesini kentin her alanında uygulayan belediye, ilçedeki kadınlar işbirliği ile atık gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.

Kurban bayramı münasebetiyle de Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar tarafından atık gazetelerden üretilen sepetlerde içerisine konulan yöreye özgü, kahve ve kolonya ile birleşerek bayram sepetine dönüştü. 20 kadın tarafından hazırlanan 250 bayram sepeti mahalle muhtarlarına, meclis üyelerine ve idarecilere dağıtıldı.

Kadınlar tarafından atık gazetelerden üretilen sepet vb. ürünler Akpınar Yaşam Merkezi ve Hanımeli çarşında da satışa sunuluyor. Üreticilerden Zehra Meydan, "Burada atık gazetelerden üretim yapmaktayız. Gazeteleri dokuyarak sepet üretiyoruz. Bayram boyunca da belediye tarafından dağıtılan sepetleri biz kadınlar olarak el emeği ile ürettik. 20 kadın bu sepetlerin üretiminde çalışıyor. Böylelikle de sıfır atık projesini de desteklemiş oluyoruz.