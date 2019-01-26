Gazeteden Dekoratif Bisklet Yapımı! - Dıy Decorative Cycle From Newspaper - En İyi "geri...

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski gazete ve dergilerden harika bir geri dönüşüm projesi olan bu dekoratif bisikleti yaptım. Umarım böyle güzel bir kendin yap projesi sizlere faydalı olur.

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski gazete ve dergilerden harika bir geri dönüşüm projesi olan bu dekoratif bisikleti yaptım. Umarım böyle güzel bir kendin yap projesi sizlere faydalı olur. Bu arada rahatsız olduğum için bu videoda sesim kötü çıkıyor, kusura bakmayın, hepinizi çok seviyorum, iyi seyirler??

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Yargıtay'dan Emsal Karar: Geriye Dönük Nafaka İstenemez

19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç

Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var