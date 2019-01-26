Son Dakika Haberleri: Gazeteden Dekoratif Bisklet Yapımı! - Dıy Decorative Cycle From Newspaper - En İyi "geri...

Gazeteden Dekoratif Bisklet Yapımı! - Dıy Decorative Cycle From Newspaper - En İyi "geri...

51 dakika önce

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski gazete ve dergilerden harika bir geri dönüşüm projesi olan bu dekoratif bisikleti yaptım. Umarım böyle güzel bir kendin yap projesi sizlere faydalı olur.

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski gazete ve dergilerden harika bir geri dönüşüm projesi olan bu dekoratif bisikleti yaptım. Umarım böyle güzel bir kendin yap projesi sizlere faydalı olur. Bu arada rahatsız olduğum için bu videoda sesim kötü çıkıyor, kusura bakmayın, hepinizi çok seviyorum, iyi seyirler??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:21 Kaynak: Youtube

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