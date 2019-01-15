Gazetenin Kapılarını Sokak Kedilerine Açtılar

Gazetenin kapılarını sokak kedilerine açtılarMUĞLA - Marmaris'te yayımlanan Gündem Gazetesi çalışma ofisini sokak kedilerine açtı.

Gazetenin kapılarını sokak kedilerine açtılar



MUĞLA - Marmaris'te yayımlanan Gündem Gazetesi çalışma ofisini sokak kedilerine açtı. Yaklaşık iki yıldır beş kediye ofislerinde baktıklarını belirten Yazı işleri Müdürü Ercan Arslan: "Biz bu sevimli dostlarımızla gayet iyi vakit geçirip, eğleniyoruz. Yaptıkları yaramazlıklarla bizleri motive ediyorlar. Çoğu zaman bu motivasyon gazete manşetlerimize de yansıyor." dedi.

Marmaris'te yayımlanan Gündem Gazetesi soğuk kış günlerinde çalışma ofisini sokak kedilerini açtı. Gün içinde acıkıp susadıklarında ofise uğrayan kediler, havaların çok soğuk olduğu günlerde geceleri de ofiste kalıyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkma gayretinde olduklarını söyleyen gazetenin imtiyaz sahibi Temel Irmak : "Bir sabah geldiğimizde baktık kapıda bir kedi var. Onu içeri aldık. Sonra kediye mama verdik. Daha sonra o kedi diğer arkadaşlarını da getirdi. Kediler ofise gelmeye başladı. Bazen çok soğuk olunca geceleri de ofiste bırakıyoruz. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına sahip olmaya çalışıyoruz. Bütün insanlarımız sokak hayvanlarına sahip çıksınlar." dedi.

Sokak kedilerinin kendilerini motive ettiğini kaydeden Yazı İşleri Müdürü Sercan Arslan ise; "Biz iki yıldır ofisimizde kedilere bakıyoruz. Soğuk kış günlerinde mamalarını veriyoruz. Masalarda hoplayıp zıplıyorlar bize neşe kaynağı oluyorlar. Sadece bir tane kediye değil beş tane kediye bakıyoruz. Biz onlarla gayet mutluyuz. Vatandaşlarımızdan da bizim ricamız, evlerinde ya da işyerlerinde sokak hayvanlarına bakamıyorlar olsalar bile sokaklara mama ve su bıraksınlar. Onlar da bizim gibi üşüyorlar, acıkıyorlar ve şefkate muhtaçlar. Biz bu sevimli dostlarımızla gayet iyi vakit geçirip, eğleniyoruz. Yaptıkları yaramazlıklarla bizleri motive ediyorlar. Çoğu zaman bu motivasyon gazete manşetlerimize de yansıyor." diye konuştu.

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