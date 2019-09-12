Son Dakika Haberleri: Gazi Akbıyık davasında karar çıktı, Müge Anlı duyurdu
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Gazi Akbıyık davasında karar çıktı, Müge Anlı duyurdu

1 saat önce

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı Gazi Akbıyık cinayetinde gelişme yaşandı.

Gazi Akbıyık davasında karar çıktı, Müge Anlı duyurdu, System.String[]

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı Gazi Akbıyık cinayetinde gelişme yaşandı. Canlı yayında, annesini korumak için babasını öldürdüğünü söyleyen 17 yaşındaki A.A için tahliye kararı çıktı. Anne K.A. ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Müge Anlı'nın programında Türkiye'nin öğrendiği Gazi Akbıyık'ın ölümüyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Afyonkarahisar'da kaybolduktan kızı tarafından öldürdüğü ortaya çıkan Akbıyık ile ilgili karar duruşması Bolvadin Adliyesi'nde görüldü.


Kararı canlı yayında açıkladı


Davayı takip eden Müge Anlı, çıkan kararı canlı yayında açıkladı. Anlı, Gazi Akbıyık'ın "Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım" diyen 17 yaşındaki kızı A.A.'nın tahliye edildiğini, anne K.A. ise "kasten adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahküm edildiğini duyurdu. - İSTANBUL

Müge Anlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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