Gazi Albak'a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Albak'a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi - Son Dakika

Gazi Albak'a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

7 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir 6. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli Mehmet Albak'a "Gazilik Beratı"nı takdim etti.

Gazi Albak'a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir 6. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli Mehmet Albak'a "Gazilik Beratı"nı takdim etti.


Vali Ersin Yazıcı, Siirt Kurtalan Tavşantepe mevkiinde bölücü terör örgütü unsurları ile girmiş olduğu çatışmada yaralanan Mehmet Albak için düzenlenen "Gazilik Beratı Tevcih Töreni"ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, berat kararının okunması ile devam etti. Törende, Vali Yazıcı kahraman gazilerimize göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakarlıklardan dolayı şükran ve minnet duygularını iletti.


Vali Yazıcı, "Gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız"


Gazilerin, birlik beraberliğin, yurt sevgisinin, özgürlük ve bağımsızlığın en değerli unsurları olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Milletimizin geleneğinde, vatan, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerinde gelir. Bizler, vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, Şehitler ve Gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Vatan, uğrunda her fedakarlığı göstereceğimiz en değerli varlığımızdır. Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar, o değerlerle nefes alır. Millet olmanın bilincine varır. İşte bu değerlerden bir tanesi de Gaziliktir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Gazi bir millettir. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır" dedi.


Vali Yazıcı, "Gazilerimiz hiçbir zaman unutulmayacaklar"


Gazilerimizin vatan uğrunda yapmış olduğu fedakarlık ve kahramanlıkların, milletimizin sinesinde yer edindiğini ve hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizi biz yapan ve millet olma bilincini oluşturan değerlerin başında Şehitlik ve Gazilik gelmektedir. Dolayısıyla milletimiz ve Devletimiz hassasiyet içerisinde Şehit ailelerine ve Gazilerimize karşı her zaman duyarlı olarak yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.


Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel Kolcu, Kara Astsubay MYO Müdürü Prof. Dr. Nurettin Acır, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Mehmet Gücü, şehit ve gazi dernekleri katıldı. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı
Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 05:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Albak'a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]