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Gazi asker, babaevine getirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, GATA'daki tedavisinin ardından Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi.

Gazi asker, babaevine getirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, GATA'daki tedavisinin ardından Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 16 Ağustos'ta, teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, Ankara GATA Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından babaevine getirildi. Bolvadin merkezdeki ailesinin evine gelen Gazi Ramazan Kumral'ı binanın önünde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Başçavuş Cuma Çiftçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri karşıladı. Sağ omuz, sağ kol, sol diz, sol kasık ve sol koluna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Gazi Ramazan Kumral'ın karşılanmasında duygulu anlar yaşandı.
Gazi Kumral'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren İsmail Kumartaşlı, "Gazimiz 16 Ağustos günü Hakkari Şemdinli'de teröristlerin mevziiye sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 5 kurşunla yaralandı. Hainlerin hakkından gelmiştir ve teröristleri hain hedeflerine ulaştırmamıştır. Gazimiz bu güne kadar GATA Hastanesi'nde tedavi gördü. 1 aylığına baba ocağına getirilmiştir. Kendisinin tedavisi ve sağlık durumuyla ilgili anbean takipteyiz. Gazimize acil şifalar diliyoruz" dedi.
Gazi Ramazan Kumral, 1 ay süreyle baba ocağında kalacak ve ardından tedavisi yine GATA'da devam edecek.


Şemdinli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:16 Kaynak: DHA
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