Gazi Bulvarı'na 600 metrelik koruyucu tel örgü çekildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9 Ekim'de Kepez İlçesi'ndeki muhtar buluşmasında yaya ölümlerinin yaşandığı Gazi Bulvarı'ndaki orta refüje tel çit isteyen Ulus Mahalle Muhtar'ının talebini söz verdiği şekilde hızla yerine getirdi. Bulvar üzerinde 600 metrelik koruyucu tel çit uygulaması başlatıldı.



Antalya'nın 19 ilçesinde 913 mahalle muhtarıyla buluşarak sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarların acil taleplerini söz verdiği zaman içerisinde hayata geçiriyor. Başkan Böcek'in belediye bürokratları ile yaptığı ziyaretlerde dile getirilen ve tek tek not edilen sorun ve taleplere sırasıyla çözüm üretiliyor.



Talimat verdi



Başkan Böcek'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Kepez mahalle muhtarıyla buluşmasında Ulus Mahalle Muhtarı Celal Gödüç, Antalya'nın en işlek bulvarlarından Gazi Bulvarı üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Sanayi Karakolu arasındaki bölümde karşıya geçişlerde yaya ölümlerinin yaşandığını dile getirerek orta refüje tel çit uygulanmasını talep etmişti. Başkan Böcek de toplantıda belediye bürokratlarına muhtarın talebinin ivedi şekilde yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesi talimatını verdi.



600 metre tel örgü



Başkan Böcek'in talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri de 5 gün sonra Gazi Bulvarı üzerinde çalışmalara başladı. Ekipler, Sanayi Karakolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki 600 metrelik kısma tel örgülerin montajını yapıyor. Böylece kazaların önüne geçmek için bulvarın orta refüjü çit ile kapatılıp, yayaların geçişini engellenecek.



30 yıldır Ulus Mahallesi'nde muhtarlık yapan Celal Gödüç, son 5 yılda 5 vatandaşın bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybettiğini söyledi. Gödüç, 3 senedir Gazi Bulvarı'nda yaşanan bu tehlike için sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, " Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, dertlerimizi dinledi, eksik olan ihtiyacımız olan talepleri bizlere sordu. Ben de bu sorunu paylaştım. Hemen birim müdürlerine iletti o anda görüştü. 'Muhtarım haftaya orada çalışmalara başlıyoruz' dedi. Başkanımız sözünü tuttu, söylediği gibi ekipler geldi çalışmalara başladı. Demek ki bu işler birlikte, hep beraber yapılıyormuş Allah razı olsun çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA