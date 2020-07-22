Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak

Mersin'in Silifke ilçesinde Atatürk'ün kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu kooperatife ait bina, yıllar sonra MERSİNDEN Kadın Kooperatifince yeniden kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılacak.

Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde Atatürk'ün kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu kooperatife ait bina, yıllar sonra MERSİNDEN Kadın Kooperatifince yeniden kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılacak. Halk arasında Gazi Çiftliği olarak bilinen tarihi mekanda bundan sonra Silifkeli kadınlar kooperatifçilik başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim alacak, dayanışma ve üretim ağı kuracak.

MERSİNDEN Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği'ndeki ilk toplantıda, Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Büyük kısmı Selanik göçmeni olan, ilkokulu Gazi Çiftliği'nde okuyan kadınlar, toplantıya gelirken evlerinde pişirdikleri yöresel yemekleri ya da bahçelerinde ürettikleri ürünleri de yanlarında getirdi. Atayurtlu kadınlarla sohbet eden Seçer, Atatürk'ün kurduğu ve ilk üyesi olduğu tarihi mekanda buluşmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Kooperatifle birlikte 3 daire başkanlığı kullanacak

Seçer, Silifke'de Gazi Çiftliği'nin varlığından haberdar olduklarını ve buranın boş olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Bu binayı aktif olarak kullanabileceğiz. Öncelikle Kültür ve Sosyal İşler, Kadın ve Aile Hizmetleri, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ve kooperatif ortak faaliyet gösterecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Atatürk'ün buraya ait resimlerini, burayı anlatan belgeleri, hikayelerini buralarda sunarak, insanlarımızın dikkatini çekerek buraya gelmesini sağlayacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız burada hem eğitimler yapmak hem de merkezde olan aktivitelerin sizlere de ulaşmasını sağlamak istiyor" dedi.

"Üretmenize, ürünlerinizi değerlendirmenize destek olacağız"

MERSİNDEN Kadın Kooperatifi'nin ilk faaliyetlerinden birinin süs bitkileri üretimi olduğunu ifade eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının desteğiyle yürüttükleri bu projeyi Silifke Atayurt'ta da yapmak istediklerini kaydetti. Seçer, kadınlara şöyle seslendi: "Kooperatif olarak kendi seralarınızda ve bahçelerinizde süs bitkisi üretimi yaparak, ek gelir elde etmenizi istiyoruz. Yetiştirmeyi düşündüğümüz çeşitli süs bitkileri var. Önce bunlar için eğitim vereceğiz. Zaten çoğunuz çiftçi kökenlisiniz. Bu işleri çok kolay kavrayıp yapacaksınız. Bunu isteyenlerle yol yürümek istiyoruz. Kooperatifçilik odamız olacak. Burada kooperatifçilik eğitimleri verilecek. Üretmenize, ürünlerinizi değerlendirmenize destek olacağız" dedi.

"Bu binanın ruhuna, Atatürk'e yaraşır işler yaparız"

İlk etapta süs bitkileri yetiştirmeyi hedeflediklerini, zamanla yeni fikirlerin ortaya çıkacağını kaydeden Meral Seçer, "Kadınların en çok arzu ettiği şey ürettiği ürünleri değerlendirmek. Bunun için ilçelerde pazar yerleri tespit edildi, Mersin Büyükşehir Belediyesi stantlar hazırladı. Belirli günlerde yaptığınız ürünleri orada ve Mersin'de satmanıza imkan sağlanacak. Verilecek eğitimlerde sizler için doğru şeyler olacaktır, bize güvenin. Umut ediyorum bu binanın ruhuna, Atatürk'e yaraşır işler yaparız, kendimizi güçlendiririz" ifadelerini kullandı.

"Mersin, kadınların elinden üretilen çiçeklerle renklenecek"

Seçer, Atatürk'ün 1936 yılında 36 çiftçi ile kurduğu kooperatif alanı içinde olmanın hem heyecan verici hem de kadın kooperatifi olarak gurur verici olduğunu vurguladı. Tarihi binanın ve kooperatifçilik ruhuna uygun faaliyetler yapacaklarını belirten Seçer, "Amacımız bu yörede kadınların kendi seralarında veya bahçelerinde mevsimlik çiçekleri yetiştirmelerini sağlamak. Sözleşmeli, alım garantili olarak ürettireceğiz. Daha sonra bu çiçekleri kooperatif olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne vereceğiz. Mersin kadınların elinden üretilen çiçeklerle çiçeklenecek, renklenecek" diye konuştu.

"Atatürk'ün kutsal emanetini aldık"

MERSİNDEN Kadın Kooperatifi ortaklarından Ebru Tugay da "Atatürk'ün kutsal emanetini bugün burada biz aldık, bizim nasibimizmiş. Kadınlar olarak, onun evlatları olarak emanetini koruyup, gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

Atatürk'ün çiftçileri örgütlenmeye ve kooperatifleşmeye teşvik etmek için 1936 yılında 36 çiftçiyle kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu Tekir Çiftliği Tarım Kooperatifi'nin çiftlik binası, ölümünden sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılmıştı. Şu anda kullanılmayan Gazi Çiftliği binası, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Kaymakamlığı ve Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Mersin Büyükşehir Belediyesinin kullanımına tahsis edildi. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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