Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: "Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin" - Son Dakika
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Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: "Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin"

05.05.2022 15:22

Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: "Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin"EDİRNE Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden bilgisayar ve arşivleri çalan hırsıza seslenen dernek başkanı ve üyeler, "Eğer hırsızın vicdanı varsa bizden...

Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: "Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin"

EDİRNE Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden bilgisayar ve arşivleri çalan hırsıza seslenen dernek başkanı ve üyeler, "Eğer hırsızın vicdanı varsa bizden çaldıklarını geri getirsin. Ona her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, dernek binasının camının kırık olduğunu ve dernekte bulunan bilgisayar, televizyon ve arşivlerin çalındığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Dernek binasına gelen hırsızlık büro amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, inceleme gerçekleştirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, hırsızlara gazi maaşını vermeye razı olduğunu belirterek seslendi. İsmailoğlu, "Dernek binasını açınca büyük şokla karşılaştım. Kameraları kullanılamaz hale getirdikten sonra bilgisayarımızın, televizyonumuzun ve evrak dolabımızın çalındığını fark ettim. Bilgisayarımızda önemli arşivimiz var. Bilgisayar bizim olmazsa olmazımız tüm bilgiler içinde. Çok üzgünüm. Kendi malıma zarar gelse bu kadar üzülmezdim. Bizler bu vatan için bedel ödemiş insanlarınız, bize bu yapılmaması gerekirdi. Biz gazi maaşlarımızla onlara harçlık vermeye razıyız. Hırsızlık yapmasınlar" dedi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Fevzi Demir de, hırsıza seslendi. Gazi Demir, "Yaşanan olay bizi derinden üzmüştür. Derneğimizde hırsızlık olayının 3'üncü oluşu. Bilgisayarımız, televizyonumuz önemli evraklarımız hepsi çalındı. Eğer hırsızın vicdanı varsa bizden çaldıklarını geri getirsin. Ona her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yeter ki, bizden çaldıklarını geri getirsin" açıklamasında bulundu.

Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin
Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: 'Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazi Derneği'ne giren hırsıza seslendiler: "Gazi maaşımızı vermeye hazırız, çok önemli arşivlerimiz var geri getirin" - Son Dakika
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