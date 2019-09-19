Gazi derneklerine anlamlı ziyaret

19 Eylül Gazileri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, gazi derneklerine ziyaret düzenlendi.



19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Şube Müdürü Cevat Çimen, ve askeri erkan Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.



Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ile görüşen kent protokolü, gazilerin sorunlarını dinledi.



Mesci derneğin 1984 yılında kurulduğunu belirterek, 350 üyeleri olduğunu ifade etti.



Derneğin çalışmalarını paylaşan Mesci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ziyarette hazır bulunan gazilerle bir süre sohbet eden bürokratlar, gaziler gününü kutladı.



Daha sonra ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret eden kent protokolü, Dernek Başkanı Recep Akgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinde emeği geçen siyasiler ve bürokratlara teşekkür etti.



Kent protokolü daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin yeni hizmet binasını gezerek, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti. - ERZURUM