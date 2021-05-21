Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı üniversitelerinin başında gelen üniversitenin espor kulübü Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında olacak. Kulüp sosyal medya hesapları üzerinden yeni bölümünün tanıtımını takipçileriyle paylaştı.

Takım Oyunu'nun yeni bölümünün konukları ise birbirinden değerli kişiler. Konuklardan ilki Beşiktaş Esports VALORANT Koçu pozisyonunda çalışan ve Espor Eğitimi'nde eğitim veren Bedirhan Avcı. Bir diğer konuk ise Espor Performans Koçu Adnan Şengül.

Espor ekosisteminin derinlemesine konuşulacağı bu program ise 22 Mayıs Cumartesi yani yarın saat 21.00'de izleyicileriyle buluşacak. Yayın Gazi Espor Twitch hesabı üzerinden yapılacak. Yayının yapılacağı kanala hızlı bir şekilde ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz.

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