Gazi Ferdi Çatal: Vatanım olmadan yaşayamam - Son Dakika

Gazi Ferdi Çatal: Vatanım olmadan yaşayamam

KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse düzenlenen terör saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal, "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim; ama vatanım olmadan yaşayamam" mesajını paylaştı.

KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse düzenlenen terör saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal, "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim; ama vatanım olmadan yaşayamam" mesajını paylaştı. Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralanarak gazi oldu. Saldırıda sağ bacağını kaybeden Kastamonu Ferdi Çatal, sosyal medya hesabında 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj paylaştı. Çatal, "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam" ifadelerini kullandı.



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