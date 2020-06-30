"Gazi gemi" Alemdar'a "Milli Mücadele Müzeleri" ödülü - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan, milli mücadelenin tek silahsız kurtarma gemisinin aynı ölçülerde yapılarak müzeye dönüştürülen benzeri Gazi Alemdar Müze Gemisi'ne, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından "Milli Mücadele Müzeleri" ödülü verildi.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, TKB tarafından düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması"nın Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Alemdar Gemisi'nin, "Milli Mücadele Müzeleri" ödülü almaya hak kazandığını söyledi.
TKB Danışma Kurulu Seçici Kurulu'nun Ereğli Belediyesi tarafından hazırlanan, "Bir Müze Gemi Gazi Alemdar, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan Armağan, Ereğli Belediyesi Alemdar Gemisi Müzesi" projesinin ödüle değer görülmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Posbıyık, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ödülü alacaklarını kaydetti.