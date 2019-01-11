Son Dakika Haberleri: Gazi Gemiler, Şehit Yakınları Ve Gazilere Ücretsiz Oldu

Gazi Gemiler, Şehit Yakınları Ve Gazilere Ücretsiz Oldu

2 saat önce

15 Temmuz gecesi darbecilerin köprüleri kapatması üzerine feribotlarını Üsküdar-Kabataş arasına çekerek iki yaka arası geçişi sağlayan Negmar, gazi gemilerini şimdi de bu ülke için canlarını ortaya koyan kahramanların hizmetine sunuyor.

Gazi Gemiler, Şehit Yakınları Ve Gazilere Ücretsiz Oldu, System.String[]

Şehit yakınları ve gaziler, Eskihisar-Tavşanlı hattındaki Negmar feribotlarından 15 günlük sömestre tatiliyle birlikte ücretsiz yararlanmaya başlayacak.

Basın mensupları da gemileri indirimli kullanabilecek.

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı direnişe destek olmak için Eskihisar-Tavşanlı hattından ayrılarak gece 01.00'den 16 Temmuz 2016 akşam saatlerine kadar Üsküdar-Kabataş arasında hizmet veren Negmar'ın gazi gemileri, okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2019'dan itibaren şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olacak. Negmar; Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli gemileriyle, 15 Temmuz gecesi vatandaşları ve darbecilere karşı koyan güvenlik güçlerini Anadolu ve Avrupa yakasına geçirerek önemli bir misyon üstlenmişti. Negmar, o gece önemli misyon üstlenen gazi gemileriyle hizmet verdiği Eskihisar-Tavşanlı hattında şehit yakınları ile gazileri ücretsiz taşıyacağını duyurdu. Uygulama ilk ve orta dereceli okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2019 Cuma günü 09.00 itibariyle başlayacak. Negmar, tatil boyunca oluşacak yoğunluğu önleyerek hızlı, hesaplı ve konforlu ulaşım için de tüm tedbirlerini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:55 Kaynak: Bültenler

Kabataş, Güncel
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