Son Dakika Haberleri: Gazi Gündüzalp kabri başında anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gazi Gündüzalp kabri başında anıldı

1 saat önce

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası Gazi Gündüzalp, kabri başında başında anıldı.

Gazi Gündüzalp kabri başında anıldı, System.String[]
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası Gazi Gündüzalp, kabri başında başında anıldı.
Beypazarı ilçesi Hırkatepe köyünde gerçekleştirilen Hacet Bayramı'nda, Gazi Gündüzalp'in kabri ziyaret edildi, dualar okundu
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy,düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugün Gazi Gündüzalp'i anmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Atalarının yolunda alemi nizam, adalet ile medeniyet yaymaya devam edeceklerini ifade eden Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu kutlu yolda genç kuşaklarımızla ve onların devamındaki yeni nesillerimiz ile birlik ve beraberlik içinde olacağız. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın. Kırgınlık ve dargınlıkları uzatıp, inancımızın gereği olan Müslümanın kardeşliğini sekteye uğratacak hırsımızdan Allah bizleri korusun. Töremizi gelecek nesillere aktarmak şuur ve bilim aşkıyla, önümüzdeki çağında Türk çağı olmasını canı gönülden diliyorum."
Etkinlikte Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal'da bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından köy camisinde mevlidi şerif okutuldu. Vatandaşlara etli pilav ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:21 Kaynak: AA
Beypazarı, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi, Osmanlı İmparatorluğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti! Son dakika! Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazi Gündüzalp kabri başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]