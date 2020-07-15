Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir" - Son Dakika

Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir"

İstanbul'da, 15 Temmuz gazisi olan Hasan Sarman, "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliş, Rabbim nasip ederse yeni bir devletin temeller atıldı" dedi.

İstanbul'da, 15 Temmuz gazisi olan Hasan Sarman, "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliş, Rabbim nasip ederse yeni bir devletin temeller atıldı" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın


Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları doğrultusunda hain darbe girişiminin yaşandığı gece hayatlarını hiçe sayarak gazi olanlar unutulmadı. İl merkezinde yaşayan 15 Temmuz Gazileri Hasan Sarman ile Hasan Yaşar'ı Tokat protokolü evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Gazi Hasan Sarman, staj için gittiği İstanbul'da o gece Orhanlı gişelerinde yaşadıklarını anlattı. Halkın silahlarla tarandığını ifade eden Sarman, "Darbecilere neden halka ateş açıyorsunuz? diye sorduğumuzda karşısında bir cevap bulamadık. Bende ateş açıldığı sırada istinat duvarının yanındaydım. Oradan seken kurşun parçaları vücuduma isabet etti. Vefat ettiğimde ahrette gururla taşıyacağım gazilik unvanına erişmiş oldum" dedi.


Sarman, 15 Temmuz'un 4. yılında da o günü yaşamış gibi hissettiğini ifade ederek, "O duyguları her 15 Temmuz geldiğinde aklıma geliyor. Devlerimizin, milletimizin yaşadıkları her an aklımda. Hiç unutmuyorum inşallah unutmayacağız da. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliş, Rabbim nasip ederse yeni bir devletin temeller atıldı. Kitaplardan okuduğumuz Osmanlı devletinin ayak sesleri, rabbim nasip eder tekrardan bir dünya devleti, imparatorluğu olacağız inşallah" diye konuştu. - TOKAT

İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazi Hasan Sarman: '15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:27 Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
18:02
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
17:27
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 20:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]