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Gazi Konukevi açıldı

37 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 13 odalı Gazi Konukevi, törenle hizmete açıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 13 odalı Gazi Konukevi, törenle hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konuk evinde yurt içinden ve dışından ziyaretçiler, eski Antep evlerindeki yaşamı görebilecek.
Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Gazi Konukevi, Antep evi kültürünü canlandıracak.
Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki Gazi Konukevi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, onarımla güzel bir mekana kimlik kattıklarını anlattı.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in bir tarih ve kültür kenti olduğuna değindi.
AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer de Gazi Konukevi'nin tarihi ve kültürel mirası yansıttığını ifade etti.
Emekli öğretmen Olcay Külah da bütün eşyalarını buradaki sergiye bağışladığını kaydetti.
Gazi Konukevi'nde, Olcay Külah'ın Antep işi işlemelerinin yer aldığı kişisel koleksiyonu sergilenecek.
Şahin, Olcay Külah'a katkılarından dolayı plaket verdi.
Gazi Konukevi
Şahinbey ilçesinde yer alan Gazi Konukevi, Gaziantep sivil mimarisinin özelliklerini taşıyan bir konak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak restore edildi. Konukevi, Gaziantep'in geleneksel evlerini yansıtacak şekilde kurgulanarak yenilendi.
Tarihi dokusu korunarak Gazi şehire gelen misafirlere nezih ve kurgusu olan eşsiz bir hizmet sunulması amacıyla konsept senaryo doğrultusunda her oda birbirinden farklı kimlikte oda yerleşim tasarımları yapıldı. 480 metrekare kapalı alana sahip olan konak, 13 odalı ve 110 metrekare avluyla dikkati çekiyor.
Odalar geleneksel Antep kültürünü yansıtan mobilya, sedir, yer minderleri, koltuk ve kanepelerle tasarlanarak teşhir edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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