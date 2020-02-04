Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu

6 saat önce

BALIKESİR'in İvrindi İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, İdlib'de yaralanan ve Hatay'da tedavi gören gazi Gökhan Korkmaz'a (32) telefonla ulaşarak, moral verdi.

Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu, System.String[]
BALIKESİR'in İvrindi İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, İdlib'de yaralanan ve Hatay'da tedavi gören gazi Gökhan Korkmaz'a (32) telefonla ulaşarak, moral verdi. Gazi Korkmaz, yakında taburcu olarak memleketine döneceğini ve çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen 7 Türk askeri ile 1 sivilin şehit olduğu topçu ateşi sırasında yaralanan ve Hatay'da tedavi altına alınan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'a, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz telefonla ulaşarak, görüntülü olarak konuştu. Gazi Korkmaz'a geçmis olsun dileğinde bulunan Başkan Cengiz, "Seninle gurur duyduk. Memleket savunmasında çok büyük görev yapıyorsunuz. İdlib'de de bayağı bir çatışmanın içine girdiğinizi duyduk. Şehit olan arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Sizde yaralı olarak gazimiz oldunuz. Çok sağolun. Allah en kısa zamanda sağlığınıza kavuştursun. Şifalar diliyorum. Orada kahramanca mücadele ettiniz. Sizin iyi olmanız bizi çok mutlu etti. Vatanımız sağolsun" dedi.

Gazi Gökhan Korkmaz ise, "Durumum iyi başkanım. Atlattım. Taburcu olacağım inşallah. Evime gideceğim. Çoluk çocuk var. Onları özledim. Gelince yanınıza uğrayacağım. Aramanız sormanız bizim için yeterli" diye konuştu.

Başkan Cengiz, Gazi Korkmaz ile telefonla yaptığı görüsmenin ardından yaptığı açıklamada, "Onun enerjisi bizleri ekstra motive etti. Çok şükür ki durumum gayet iyi ve nasipse taburcu olacak. Gökhan kardeşim başta olmak üzere tüm yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, aileleri ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.


- Balıkesir
Balıkesir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
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