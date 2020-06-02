Gazi Koşusu 30 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışlarının 10 Haziran'da başlayacağını, Gazi Koşusu'nun ise 30 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.
TJK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ara verilen at yarışlarının programını açıkladı. Buna göre yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü itibarı ile başlayacak. 428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programının da onaylandığı ifade edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koşulacak.
Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu:
Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran
Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran
TBMM Koşusu: 4 Temmuz
Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz
Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz
Kısrak Koşusu: 2 Ağustos
Gazi Koşusu: 30 Ağustos
Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül
TJK Koşusu: 4 Ekim
Ankara Koşusu: 24 Ekim
Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim
Çaldıran Koşusu: 8 Kasım
Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım - İSTANBUL