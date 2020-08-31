Gazi Koşusu'nda altın zafer! - Son Dakika

Gazi Koşusu'nda altın zafer!

Spor Arena / Süleyman ARAT - İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda dün bir tarih yazıldı.

Gazi Koşusu'nda altın zafer!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda dün bir tarih yazıldı. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen 94. Gazi Koşusu'nu, jokey Ahmet Çelik'in bindiği Call To Victory adlı at kazandı.

Jokey Çelik üst üste 6. Gazi Koşusu'nda birinci olarak bu alandaki rekorunu daha da geliştirirken, Call To Victory de üst üste 11. yarışı kazandı. 3 yaşlı 15 İngiliz safkanın katılımıyla, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışta Call To Victory, 2.30.18'lik derecesiyle birinci olurken, ikinciliği 2.30.55 ile Lord Of Game, üçüncülüğü 2.31.24 ile Kingsman adlı safkan aldı. 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen yarış, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

'Hadi' deyince geçeceğini biliyordum'

Call To Victory'nin sahibi Ayşegül Kurtel'e kupasını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi. Jokey Ahmet Çelik ise plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu birinci bitirmeyi başaran Ahmet Çelik, yarış sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "İki bayramı bir arada kutlamak çok güzel. Call To Victory benim bindiğim hiçbir yarışta geçilmedi. Bugün stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Onu o kadar iyi tanıyorum ki 'Hadi' dediğimde her atı geçeceğini biliyordum. Bu jenerasyondaki üstünlüğüm artık kesinleşti. Günümüzde olduğumuz zaman her vakit rakiplerin bir adım önündeyiz.

Sahibine 2 milyon 958 bin TL kazandırdı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi. 'Call To Victory' adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile toplam 2 milyon 958 bin 375 lira verildi.

Şampiyon atın tarihi hedefi: Triple Crown

Üst üste 11 yarışı birinci bitiren Call To Victory en son 2001'de Grand Ekinoks'un jokey Yalçın Akağaç'la ulaştığı 'Triple Crown (Üçlü Taç)' kazanmak için Ankara Koşusu'nu bekliyor. Triple Crown için bir atın aynı yıl içinde Erkek Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara koşularını kazanması gerekiyor.

Ahmet Çelik üst üste 6. kez kazandı

· 2015 Renk

· 2016 Graystorm

· 2017 Piano Sonata

· 2018 Hep Beraber

· 2019 The Last Romance

· 2020 Call To Victory

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 08:01

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Gazi Koşusu'nda altın zafer! - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu         
11:44
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak         
11:36
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın         
11:11
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek         
09:00
Arkadaşlar arasındaki Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
08:49
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu         
21:51
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri         
20:22
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı         
20:07
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı         
19:18
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi         
18:46
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 14:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Koşusu'nda altın zafer! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei