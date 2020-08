Gazi Koşusu'nda altın zafer!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda dün bir tarih yazıldı. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen 94. Gazi Koşusu'nu, jokey Ahmet Çelik'in bindiği Call To Victory adlı at kazandı.

Jokey Çelik üst üste 6. Gazi Koşusu'nda birinci olarak bu alandaki rekorunu daha da geliştirirken, Call To Victory de üst üste 11. yarışı kazandı. 3 yaşlı 15 İngiliz safkanın katılımıyla, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışta Call To Victory, 2.30.18'lik derecesiyle birinci olurken, ikinciliği 2.30.55 ile Lord Of Game, üçüncülüğü 2.31.24 ile Kingsman adlı safkan aldı. 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen yarış, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

'Hadi' deyince geçeceğini biliyordum'

Call To Victory'nin sahibi Ayşegül Kurtel'e kupasını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi. Jokey Ahmet Çelik ise plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu birinci bitirmeyi başaran Ahmet Çelik, yarış sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "İki bayramı bir arada kutlamak çok güzel. Call To Victory benim bindiğim hiçbir yarışta geçilmedi. Bugün stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Onu o kadar iyi tanıyorum ki 'Hadi' dediğimde her atı geçeceğini biliyordum. Bu jenerasyondaki üstünlüğüm artık kesinleşti. Günümüzde olduğumuz zaman her vakit rakiplerin bir adım önündeyiz.

Sahibine 2 milyon 958 bin TL kazandırdı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi. 'Call To Victory' adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile toplam 2 milyon 958 bin 375 lira verildi.

Şampiyon atın tarihi hedefi: Triple Crown

Üst üste 11 yarışı birinci bitiren Call To Victory en son 2001'de Grand Ekinoks'un jokey Yalçın Akağaç'la ulaştığı 'Triple Crown (Üçlü Taç)' kazanmak için Ankara Koşusu'nu bekliyor. Triple Crown için bir atın aynı yıl içinde Erkek Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara koşularını kazanması gerekiyor.

Ahmet Çelik üst üste 6. kez kazandı

· 2015 Renk

· 2016 Graystorm

· 2017 Piano Sonata

· 2018 Hep Beraber

· 2019 The Last Romance

· 2020 Call To Victory