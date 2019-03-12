Son Dakika Haberleri: Gazi Mahallesi Olaylarında Ölenler 24. Yıldönümünde Anıldı

Gazi Mahallesi Olaylarında Ölenler 24. Yıldönümünde Anıldı

1 saat önce

Gazi Mahallesi olaylarının 24. yıldönümünde ölenler anıldı.

Gazi Mahallesi Olaylarında Ölenler 24. Yıldönümünde Anıldı, System.String[]


Gazi Mahallesi olaylarının 24. yıldönümünde ölenler anıldı. 

Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'nde sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açan yaklaşık grup saat 11.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi önünden eski postaneye gelen grup, burada ölenler için karanfil bıraktı. Burada basın açıklaması yapan grup, 'Gazi Olayları' nda ölenler için vefa borcunu ödemek için bir araya geldiklerini söyledi.

"GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

Kortej halinde olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru yürüyen grup, buraya da karanfil bırakarak mezarlığa geçti. Olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları mezarların başında dua ederek karanfil bıraktı. Polis yürüyüşü uzaktan takip ederken, polis helikopteri de havadan güvenlik önlemlerine destek verdiği görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Grubun kortej halinde yürümesi

-Grubun pankart açarak sloganlar atması

-Grubun ölenler için karanfil bırakması

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:26 Kaynak: DHA

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