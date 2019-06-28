Gazi mahallesinde sıcak asfalt çalışması
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:03 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesine bağlı Gazi mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Develi Belediyesi
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
2018 yılında Gazi mahallesinde başlatılan doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan mahalle içindeki yolların asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
; "Gazi mahallemize geçen yıl başlatılan doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yolların asfaltlama çalışmalarına başladık. Program dahilinde en kısa sürede çalışmalar tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi. - KAYSERİ
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