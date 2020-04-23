Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor - Son Dakika Dünya

Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor

6 saat önce

Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor

Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor, System.String[]

Yüz yıl önce bugün Kurtuluş Savaşı sırasında zor şartlar altında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzüncü yaşına tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle karantina altında giriyor.

Sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulacağı kutlamalara TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazi Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:17 

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