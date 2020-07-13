"Gazi Meclis O Gece" konferansı - Son Dakika

"Gazi Meclis O Gece" konferansı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Türkiye'nin önemi arttıkça risk de o kadar artıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, " Türkiye'nin önemi arttıkça risk de o kadar artıyor. Türkiye harekete geçtiğinde ya terör ya darbe yaşanıyor." dedi.

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Ünüvar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki (KSBÜ) 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Daha sonra "Gazi Meclis O Gece" konulu konferansta konuşan Ünüvar, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından olduğunu belirterek "Darbecilerin repertuvarındaki en kanlı girişim 15 Temmuz'du." ifadesini kullandı.

Emperyal güçlerin Türkiye'ye göz diktiğini ifade eden Ünüvar, "Ülkemizin değeri bizim gözümüzde ne kadar fazlaysa, emperyal güçlerin ülkemize göz dikmesi de o kadar fazla. Bu yüzden sık sık darbelerle ve terör olaylarıyla ayağımızı kaydırmaya çalışıyorlar. Ama biz bunları sağ salim atlatıyoruz." diye konuştu.

Ünüvar, Türkiye'nin bugüne kadar darbelerle ve muhtıralarla önünün kesilmeye çalışıldığını vurguladı.

15 Temmuz'dan büyük dersler çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Ünüvar, şöyle devam etti:

"Bu millet, başındaki yönetici nasıl davranırsa öyle davranıyor. Hani bir söz vardır ya, 'lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına kaçar.' Bizim başımızdaki komutanımız, Cumhurbaşkanımız saklanmadı meydana çıktı ve milletimiz de meydana çıktı. Dolayısıyla bu millet başındaki yönetici nasıl davranıyorsa öyle davrandı. O gün birlik ve beraberliğin ideolojiden daha önemli olduğunu gördük. Ortak fayda değil, ortak payda önemli. Ortak payda ise vatan, millet, bayrak ve ezan. Türkiye'nin önemi arttıkça risk de o kadar artıyor. Türkiye harekete geçtiğinde ya terör ya darbe yaşanıyor."

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, konferans sonunda Ünüvar'a çini vazo hediye etti.

Necdet Ünüvar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gazi Meclis O Gece' konferansı - Son Dakika
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