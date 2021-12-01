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Gazi meclise Bursa çıkarması - Son Dakika

Gazi meclise Bursa çıkarması

01.12.2021 13:03
Gazi meclise Bursa çıkarması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu TBMM'de ziyaret eden Ak Partili Bursa milletvekilleri ve STK temsilcileri, Bursa'nın meselelerini görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu TBMM'de ziyaret eden Ak Partili Bursa milletvekilleri ve STK temsilcileri, Bursa'nın meselelerini görüştü.

3 saat süren görüşmede STK'lar, uyuşturucu ile mücadele ve toplumsal mutabakat konusunda Bakan Soylu'dan görev istedi.

Pandeminin ilk kısıtlamasında BİLDEF yönetimi ile zomm üzerinden görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Ankara'da bir araya gelme sözü vermişti. Görüşme, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu mihmandarlığında, Ak Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammed Mufit Aydın, Atilla Ödünç ve Zafer Işık ile (BİLDEF) Bursa İl Dernekleri Federasyonu ve 35 dernek başkanının iştirakiyle gazi mecliste gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 3 saat süren görüştüklerini belirten BİLDEF Başkanı Ramazan Alp, Bursa için hayati önem taşıyan 3 maddeyi; trafik, madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele ile toplumsal mutabakat konularını masaya yatırdıklarını söyledi.

AMATEM'in kapasitesinin artırılması istendi

İçişleri Bakanı Soylu'nun uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaşın ve hassasiyetin farkında olduklarını belirten Ramazan Alp, "Gençler arasında madde bağımlılığı durumu var. Bakanımıza bu hassasiyetin devam etmesi temennisinde bulunduk. Madde bağımlığının rehabilitasyonu hakkında bazı kurumlar başta AMATEM olmak üzere kapasitelerinin arttırılmasını bu konuda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde olunmasını, gençlerin topluma kazandırılmasını talep ettik" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal mutabakatı sağlayan önemli kurumlar olduğuna dikkat çektiklerini belirten Alp, "Terör konusunda Cumhurbaşkanımızın ferasetli duruşu ve sayın bakanımızın da izlediği stratejiler sayesinde terörün beli bükülmüş olup, bu konuda BİLDEF olarak hem Cumhurbaşkanımızın, hem de İçişleri Bakanımızın destekçisi olacağımızı söyledik. Üzerimize düşen ne varsa onu yapacağımızı, toplumsal mutabakatın sağlanmasında bize iş düşerse her zaman hazır olduğumuzu belirttik" dedi.

Alp sözlerine şu şekilde devam etti: " İspanya'da ETA, İngiltere'de İRA Terör örgütlerinin bitirilmesinde sivil toplum kuruluşları önemli rol oynadılar. Biz de dedik ki, ülkemizde PKK bitme noktasına geldi. İnsan tanımadığının yabancısıdır. Birbirini tanımayan insanlar arasında sevgi, saygı, hoşgörü, olmaz. Ön yargılar olur. Kalın duvarlar oluşur. Bunların giderilmesinde, insanların birbirini tanıma, kaynaşma ve dayanışma kültürünün oluşmasında sivil toplum kuruluşlarının önünün açılmasını arz ettik".

Alp, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün farklılıklarımızı ve zenginliklerimizi biraya getirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun canlı kalması, kültüler arası anlayışın oluşması, ortak değerlerin güçlenmesi ve daha iyi bir toplum idealinin hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Zira medeniyetimiz; kardeşliğin, hoşgörünün, sevginin ve barışın toprakları üzerinde filizlenmiştir. Bu topraklarda binlerce yıllık birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hukuku, ortak tarih, ortak kültür ve ortak bağlarımız vardır. BİLDEF ülkemizin varlığı, birliği ve dirliği için toplumsal mutabakatın sağlanmasında bir mihenk taşıdır" dedi.

Son olarak Bursa'nın trafik meselesinin halli için belediyelere destek verilmesini istediklerini belirten Ramazan Alp, ayrıca BİLDEF'in kamu yararına dernek statüsüne geçmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğini aldıklarını, önümüzdeki günlerde bunun için teşebbüste bulunacaklarını belirtti. - BURSA

Gazi meclise Bursa çıkarması
Gazi meclise Bursa çıkarması
Gazi meclise Bursa çıkarması
Gazi meclise Bursa çıkarması
Gazi meclise Bursa çıkarması
Gazi meclise Bursa çıkarması

Sivil Toplum Kuruluşları, Süleyman Soylu, Bursa, TBMM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazi meclise Bursa çıkarması - Son Dakika


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