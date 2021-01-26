Gazi Murat Şen: "Yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur"

Gazi Murat Şen'in yaptığı açıklama şöyle:

"Koronavirüs salgını özellikle hizmet sektörü istihdam ve gelir olarak olumsuz etkiledi. Bunun neticesinde otellerimizin çoğu kapalı veya sınırlı hizmet üretmeye çalışıyor.

Gelecek günlerde daha verimli ve sağlıklı turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için sektör olarak dişimizi sıkıyor, koronavirüsle mücadele tedbirlerine riayet ederek Güvenli Turizm Sertifikası önlemleriyle misafirlerimize konaklama hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Yılbaşı döneminde de açıklanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile sosyal izolasyon ve diğer sağlık tedbirlerini otellerimizde uyguluyoruz. Bu yılbaşı dönemini kentimizde faaliyeti devam eden otellerimizde geçirecek olan yerli ve yabancı misafirleri, güvenli turizm tedbirleri çerçevesinde sade bir dinlenme beklemektedir.

Yılbaşında dört günlük kısıtlamayı evinde geçirmek yerine otellerimizde geçirecek konukların evlerinden farklı olarak otellerimizde bulacakları, otellerimizin sunacakları dinlenme olanaklarıdır.

Dernek olarak üyemiz otellerin hepsi açıklanan tedbirlere uymakta, sağlık ve güvenlik tedbirlerini azami yerine getirmektedir.

İçişleri Bakanlığı kısıtlamalarına rağmen apart, villa kiralayarak delmeye çalışan ve hatta bu aktiviteyi kalabalık arkadaş grubu ile toplu organizasyon haline getirerek müzikli, eğlenceli, danslı, dansözlü, DJ'li tatil paketine çevirenlerin, alınan bunca tedbirin boşa çıkmasına neden olacağını düşüyoruz.

Yılbaşı öncesi gerileyen yeni vaka ve vefat sayılarının, bu tür organizasyonlar ile yılbaşı sonrasında artacağı muhtemeldir. Toplu faaliyet olarak organize edilen, sonrasında bulaşma riskini yükseltecek olan kişiler Covid-19 vakalarını artıracaklardır.

İçişleri Bakanlığı'nın son yılbaşı genelgesiyle belirtildiği gibi toplum sağlığının korunması her şeyden öncedir, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve fedakarlık sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte salgınla mücadeleyi sekteye uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur.

Emniyet güçlerinin bu tarz sorumsuzca toplu organizasyona katılanları tespiti ile ilgili kişileri karantinaya alması ve hatta bu karantinanın kişilerin evlerinde değil, sosyal izolasyonun en fazla sağlanabileceği karantina merkezlerinde en az 15 gün süre ile toplumdan izole edilmesi beklentimizdir.

Salgınla mücadelede başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca ve cansiperane bir şekilde görev yürüten tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, güzel günlerde hep birlikte yeniden bir arada olabilmek umuduyla, yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz."