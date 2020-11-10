Başakşehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı - Son Dakika

Programda Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından " 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" vesilesiyle düzenlenen ilkokullar arası resim yarışması, ortaokullar arası şiir yarışması ve liseler arası mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. - İSTANBUL

Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreninin ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanındaki etkinliğin tamamlanmasının ardından protokol ve vatandaşlar Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında Bahçeşehir Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu , Garnizon Komutanı Deniz Albay Pınar Ertürk, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte çok sayıda Başakşehirli katıldı.

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