Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzincan'da anıldı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzincan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümünü dolayısıyla, Erzincan'da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümünü dolayısıyla, Erzincan'da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Belediye Sarayı Önünde yapılan tören, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saat 9.05 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene Erzincan protokolü, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde düzenlenen programda da genç liderler ve öğrenciler Atatürk'ün hayatını anlatan belgeseli izledikten sonra saat 9.05 geçe saygı duruşunda bulundu. Kentteki kamu kurumlarda 10 Kasım'da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak yeniden tepeye çekilecek. - ERZİNCAN

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