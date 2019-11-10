Son Dakika Haberleri: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı
Son Dakika Güncel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Anma töreninin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mavi Salonda düzenlenecek törene geçildi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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