Son Dakika Haberleri: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı
Son Dakika Güncel Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

8 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Eyüpsultan'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Eyüpsultan'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.


Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği anma konseri düzenledi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüp Musiki Vakfı "Eyüp'ün Sesleri Topluluğu" konserde Bülbülüm Altın Kafeste, Yanık Ömer, Kışlalar Doldu Bugün, Çökertme, Vardar Ovası gibi birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden Aylin Şengün Taşçı'nın da yer aldığı konser izleyicilerin büyük beğeni topladı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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