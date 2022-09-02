Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

02.09.2022 14:26
Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi ile tören sona erdi.

Programa, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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