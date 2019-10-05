Son Dakika Haberleri: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yılı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yılı

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yılı, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türker Öksüz, mesajında, şunlara yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelemizin öncü şehirlerinden olan Gazi Karsımıza gelişinin 95. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Muammer Türker, Türker Öksüz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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