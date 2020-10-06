Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Valilik binası önündeki törende, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Erhan Altın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin imar ve inşasını sağlam temellere oturtmak için yurt genelinde farklı dönemlerde 52 şehre şükran ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

Atatürk'ün, 6 Ekim 1924'te serhat şehri Gazi Kars'a geldiğini anlatan Çetin, "Bu ziyaretler yurt genelinde coşkuyla karşılansa da Kars'ı ziyareti adına türküler yazılmış, oyunlar tertip edilmiş ve kurbanlar kesilmiştir." dedi.

Çetin, Kars sokaklarında Atatürk'ün adım attığı her yerde sevgi gösterilerinde bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genciyle yaşlısıyla bütün Kars halkı bu benzersiz anı yaşamak için sokaklara dökülmüştür. Çevre illerden, ilçe ve köylerden binlerce seveni Kars'a akın etmiştir. Atatürk, Türk Ocağında kısa bir süre dinlendikten sonra hükümet konağına geçmiş, burada Kağızman ve Ardahan'dan gelen özel heyetlerle bir süre görüşmüştür. Atatürk, yaptığı ziyarette eğitim ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi başta olmak üzere hukuk, sağlık sitemi gibi ülkenin temel konuları üzerinde durarak bu yönde anlatımlar yapmıştır. Kars'ın sorunlarını dinlemiş, ilgililerden bilgi almış, halkın kendisine ilettiği okul taleplerini ilgililerine yönlendirerek halkın güvenini yinelemiştir."

Törene, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile bazı il protokolü katıldı.