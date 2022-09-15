Atatürk'ün Trabzon'a son ziyaretini 10 Haziran 1937'de yaptığını, Atatürk Köşkü'nde konaklayarak vasiyetini de orada yazdığını belirten Ataman, Atatürk'ün Trabzon için önemini dile getirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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