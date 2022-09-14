Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu

Yunan bir askerin yıllar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili anlattığı anı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yunan asker, Atatürk'ün evine marangoz olarak gittiklerini ve bu sırada Atatürk'le kısa süreli bir tartışma yaşadıklarını dile getirdi.

"NERELİSİNİZ DİYE SORDU"

Yunan askerin, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili anısı şu şekilde: "Biz eve gittiğimizde bize nereli olduğumuzu sordu. Biz de Yunan olduğumuzu söyledik. Bizim hiçbir suçumuz yok, suç sizin. Beyefendi, Yunan tarihini biliyor musunuz diye sordu. Evet dedim. Athansio, Diako, Kolokotrino, Atatürk bunların hepsini biliyordu.

"İBRAHİM'E NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Sonra devam etti. 21. yılınızın özgürlük mücadelesinde İbrahim'e ne oldu biliyor musun? Evet, bunları bize okulda öğrettiler. Peki Türk tarihini biliyor musundiye sordu. Hayır dedim. Bana bu topraklar yaşıyorsun ama tarihini bilmiyorsun diye çıkıştı.

"BİR AN ÇOK SİNİRLENDİ"

Müzik derslerinde okuduğumuz şarkıları sordu, anlattım. Türk tiranlığına son verin. Türkleri katledin diye şarkı okuyorduk dedim. Atatürk bunları biliyordu. Sonra lafa girdi. Biz size hiçbir şey yasaklamadık. Siz kendi elinizle çukurunuzu kazdınız. İzmir'i vurdunuz. Sizin aranızdan yaşayanlar olması çok bile. Tırnaklarınızda Türk'ün kanı var. Bunları söylerken ateş gibi parlıyordu, çok sinirliydi."