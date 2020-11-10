Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Burdur'da anıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanında yapılan törende Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı , Belediye Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğü, Baro Başkanlığı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların çelenkleri sunulmasının ardından, saat 09: 05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona ererken, göndere çekili ay yıldızlı bayraklarımız gün batımına kadar yarıya indirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk , ölümünün 82'nci yılında Burdur 'da düzenlenen törenle saygı ve özlemle anıldı.

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