Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. Yılını düzenlenecek programla kutlayacaklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. Yılını düzenlenecek programla kutlayacaklarını belirtti.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. Yılını Bünyan Belediyesi ve Bünyan Dostları Grubu Derneği işbirliğinde 22 Aralık Pazar günü tarihi Sultanhanı Kervansarayında düzenleyecekleri program ile kutlayacaklarını söyledi.


Başkan Altun;" Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye Sivas'tan Kayseri istikametine gelirken Sultanhanı mahallemizde dönemin Belediye Reisi Nail Ağa ve vatandaşlar tarından karşılanmış ve ağırlanmıştır. Bizde o tarihi günün 100.yılında Bünyan Dostları Grubu Derneğimizle bir etkinlik hazırladık. Yapılacak yürüyüş ve tarihi Sultanhanı Kervansarayımızda gerçekleştireceğimiz program ile bu özel günü kutlayacağız" dedi.


Yapılacak programın detayları hakkında bilgi veren Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim ise" Bünyan Musaşeyh - Sultanhanı güzergahında 17 kilometrelik yürüyüş ve sonrasında tarihi Sultanhanı'nda düzenlenecek programa tüm halkımızı bekliyoruz. İsteyenler yürüyüşe, isteyenler Sultanhanı Kervansarayı'nda yapılacak programa katılabilir. Vatandaşlarımızın 100 Yılda bir yapılan bu etkinliğe katılımından onur duyarız" diye konuştu.


22 Aralık Pazar günü yapılacak anlamlı etkinliğin program akışı ise şu şekilde: Saat 07.00: Kayseri İpek Saray AVM önünden servislerle Bünyan'a hareket, Saat 08.00: Bünyan merkez Köprübaşı Atatürk anıtı önünden yürüyüşe başlama,Yaklaşık 17 km'lik yürüyüş, Saat 11.00 Musaşeyh köyünde kahvaltı molası, Saat 14.00: Sultanhanı Kervansarayına varış, Saat 14.30 : Mini Konser ve konuşmalar, Saat 15.00 : Yemek ikramı, Saat 16.30 : Kayseri'ye dönüş - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Özkan Altun, Sultanhanı, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Turiste hakaret eden taksicinin cezası belli oldu
Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:35 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Son Dakika
17:35 "Şu an çalışmalarımız devam ediyor, bir sayı zikretmem mümkün değil" - Son Dakika
17:34 Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
17:34 Rusya-Ukrayna Avrupa'ya gaz transferinde "prensipte" anlaştı - Son Dakika
17:29 MSM'ye TSE tescili - Son Dakika
17:15 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]