Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. yılı yapılan 20 kilometrelik yürüyüş ve sonrasında tarihi Sultanhanı kervansarayında düzenlenen program ile kutlandı.



Bünyan İlçe merkezinden yaklaşık 80 kişinin katılımı ile başlayan yürüyüş ile start alan program 20 kilometrelik parkurun ardından tarihi Sultanhanı Kervansarayında devam etti.Yürüyüşün yaklaşık 10'uncu kilometresinde katılımcılara Musaşeyh muhtarı tarafından süt ikram edildi. Yürüyüşe katılanları Sultanhanı'nda Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve mahalle sakinleri karşıladı. Tarihi handa saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program konuşmalar ile devam etti.



Programın açılış konuşmasını yapan Bünyan Dostları Grubu Derneği Yönetim Kurlu Başkanı Şener Serim;" Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan Ankara'ya hareket ediyorlar. Tam 100 yıl önce 19 Aralık 1919'da o özgürlük mücadelecisi insanlar buradan geçmiş. Bu yıl Milli Mücadele'nin 100. Yılı olarak ülkemizin değişik illerinde Samsun'da, Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta programlar yapıldı. Bizlerde Bünyan olarak, Bünyan Dostları olarak böyle bir program düşündük.Oldukça yoğun bir katılım oldu. Programın hayata geçirilmesinde her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Özkan Altun başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasına Sarıkamış şehitlerini anarak başlayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise" Yüz yıl önce Heyet-i Temsiliye'nin Sivas'tan Kayseri'ye daha sonra Anakra'ya geçeceği haberi alınmıştı. Televizyonun olmadığı, görsel basının ise oldukça sınırlı olduğu dikkate alınırsa halkın Gazi Mustafa Kemal'i ne denli merak ettiğini, görmeyi ne kadar arzu ettiğini tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde yöre halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma imkanı bulması bugün yeniden yaşatılan yürüyüşe bambaşka bir anlam ve değer katmaktadır. Yüz yıl önce Belediye Reisi Nail Ağa ve beraberindeki değerli büyüklerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerini Bünyan-ı Hamidiye kazasına bağlı Sultanhanı köyüne hoş geldiniz diyerek burada karşılamış ve milli mücadeleye desteklerini belirtmişlerdi. Gazi Mustafa Kemal'in; mert, yiğit, vatansever, bayrak aşığı insanların yurdu, aziz kentimiz Bünyanımıza teşriflerinin 100'üncü yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutluyoruz. Ne Mutlu biz Bünyanlılara ki böyle bir şerefle yad ettiğimiz hatıraya sahibiz" ifadelerinde bulundu.



Etkinliğin diğer bir amacının ise tarihi Sultanhanı'nı tanıtmak olduğuna dikkat çeken Başkan Altun;" Kıymetli misafirler 780 yılı aşan köklü tarihinin yanı sıra iç avluda bulunan köşk mescidi, Sultanhanı'nı diğer kervansaraylardan ayıran en önemli özelliği. Gerek ihtişamlı yapısı gerekse taş işçiliği ile ecdadın bizlere emaneti olan bu muazzam eseri insanların uğrak mekanlarından biri haline getirerek, gezi rotalarına girmesini sağlayacağız. Bunu sağlamanın ilk yolunda bugün olduğu gibi farklı aktiviteleri burada gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz.Bu nedenle bugün yapılan bu faaliyet bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen başta Bünyan Dostları Grubumuz ve yönetim kurulu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlara günün anısına madalyalar verildi. Başkan Altun, Bünyan'a katkılarından dolayı Bünyan Dostları Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Serim ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Algül ile Kenan Okan Cingil'e teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Bünyan Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - KAYSERİ