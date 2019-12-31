Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası verildi - Son Dakika

Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası verildi

6 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatına katılan Muharip Gazi Muzaffer Canpolat, Çiçekdağı ilçesinde "Milli Mücadele Madalyası" adlı.

Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası verildi, System.String[]

Kıbrıs Barış Harekatına katılan Muharip Gazi Muzaffer Canpolat, Çiçekdağı ilçesinde "Milli Mücadele Madalyası" adlı.


Milli Mücadele Madalyası tevcih törenine Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak ve yönetim kurulu üyesi gaziler katıldı.


Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası, İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş tarafından verildi. Kaymakamlıkta düzenlenen madalya tevcih töreninin ardından şehitler anısına Çiçekdağı İlçesinde yer alan şehit ailelerine de plaket takdimi yapıldı. Yapılan tören sonrası Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak ve yönetim kurulu üyesi gaziler, Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nu ziyaret etti. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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