Gazi'nin sultanları dartta da birinci oldu - Son Dakika
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Gazi'nin sultanları dartta da birinci oldu

6 saat önce

Okul Sporları Faaliyet Programı içerisinde yer alan Liselararası Dart Genç Kızlar Yarışması sona erdi.

Gazi'nin sultanları dartta da birinci oldu, System.String[]

Okul Sporları Faaliyet Programı içerisinde yer alan Liselararası Dart Genç Kızlar Yarışması sona erdi. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni finalde 3-2 deviren Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'nin sultanları il birincisi oldu.


Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Gerede'nin öğrencileri Ayşe Gödek, Esra Korutürk, Fatime Karagöz ve Tuğba Dinç'ten oluşan Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Genç Kız Dart Takımı, 11 ekibi geride bırakarak şampiyon oldu. Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'nin sultanları, gruplarda Isparta'yı temsil edecek.


Voleyboldan sonra Dart'ta da il şampiyonu olan Gazi Sosyal Bilimler Liseliler, dereceleriyle öne çıkıyor. - ISPARTA

Anadolu Lisesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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