MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye 'de ikamet eden 90 yaşındaki Kore gazisi Karaca Erdoğan ile 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi oğlu Mehmet Erdoğan ülke adına hizmet verip baba oğul gazi olmanın onur ve gururunu yaşıyor.Kore'de 1951 yılında savaşa katılan ve barakalarına top mermisi düşmesi sonucu yaralanarak gazi olan 90 yaşındaki Karaca Erdoğan ile 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazilik unvanını kazanan oğlu Mehmet Erdoğan yaşamlarını aynı evde sürdürüyor.Osmaniye'nin Tüysüz beldesine bağlı Büyük Tüysüz Mahallesi'nde yaşayan gazi baba oğul, aldıkları madalyaları göğüslerinde gururla taşıyor.Karaca Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir 'de 3 ay eğitim gördükten sonra 29 günlük gemi yolculuğu yaparak Kore'ye ulaştıklarını söyledi.Kore'de toplam 2,5 sene kaldığını ve ağır silahlı takım çavuşu olduğunu aktaran Erdoğan, "Kaldığımız barakanın üzerine top mermisi düştü. İçeride 13 kişiydik. Benimle birlikte 1 kişi ağır yaralandı, diğerleri hafif yaralarla kurtuldu." dedi.Hastanede tedavisinin bitmesine yakın ateşkes ilan edildiğini aktaran Erdoğan, "O an 'Keşke 10 gün daha cephede kalsaydım' dedim. Çünkü o zamanlar düşmana çok büyük zayiat verdirmiştim." ifadelerini kullandı.Erdoğan, o yıllarda ABD 'li bir komutanın kendilerine "ABD'nin alamadığı burayı siz Türkler, Müslümanlar aldınız. Sizin için her şeyi yaparım." dediğini anlattı.Kore'ye giderken yazdığı bir şiiri gözyaşlarını tutamayarak ezbere okuyan Erdoğan, şu an için en büyük dileğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la konuşmak olduğunu belirtti."Gazilik bizim kanımızda var"Karaca Erdoğan'ın 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi oğlu Mehmet Erdoğan da 1974 yılında askere alındığını ve acemi birliğindeki eğitiminin ardından gittiği Erzurum 'daki usta birliğinden Kıbrıs için seçildiğini dile getirdi.Babasının da gazi olmasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiren Erdoğan, "Baba oğul gazi olmak çok güzel bir duygu. Benim babamın dedesi de Yemen 'de gazi olmuş. Gazi oğlu gaziyiz. Gazilik bizim kanımızda var." dedi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat 'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri harekata sonuna kadar destek verdiğini söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımızın korunması lazım tabi. Bizi de çağırırlarsa biz de seve seve gideriz." ifadesini kullandı.Gazi Karaca Erdoğan ise "Askerlerimiz giysin çelik yeleği, gitsinler düşmanın üzerine. Bugün çağırsınlar yine giderim. 'Ya Allah ya bismillah' der giderim." şeklinde konuştu.