Gazi-Öksüt Çevreyolu çalışması tamamlandı - Son Dakika

Gazi-Öksüt Çevreyolu çalışması tamamlandı
Develi Belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Gazi-Öksüt Mahallesi arasındaki çevre yolu çalışmaları bugün itibariyle sathi kaplaması yapılarak tamamlandı.
Develi Belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Gazi-Öksüt Mahallesi arasındaki çevre yolu çalışmaları bugün itibariyle sathi kaplaması yapılarak tamamlandı.
Gazi ve Öksüt Mahalleleri için büyük önem arz eden çevre yolu çalışmalarında yolun dolgusu ve tesviyesinin tamamlanmasının ardından dün astarı atılan yolun bugün sathi kaplaması yapıldı. Toplamda 3km'lik bir alanda yapılan çalışmanın tamamlanmasından ve verilen bir sözü daha yerine getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılç'a çok teşekkür ediyor, tamamlanan yol çalışmasının hayırlı olmasını ve güle güle kullanılmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
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