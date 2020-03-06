Gazi Osman Çakmak, engelleri nasıl aştığını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Osman Çakmak, engelleri nasıl aştığını anlattı - Son Dakika

Gazi Osman Çakmak, engelleri nasıl aştığını anlattı

7 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, gazi olduğunda hayata nasıl bağlandığını dile getirerek, "İlla engelli olmak gerekmiyor, hayatta önüne çıkacak bir engelin engel olmadığını, o engeli nasıl aşarsın bunu anlatacağız. Biz böyle yaptık Avrupa Şampiyonu olduk" dedi.

Gazi Osman Çakmak, engelleri nasıl aştığını anlattı, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, gazi olduğunda hayata nasıl bağlandığını dile getirerek, "İlla engelli olmak gerekmiyor, hayatta önüne çıkacak bir engelin engel olmadığını, o engeli nasıl aşarsın bunu anlatacağız. Biz böyle yaptık Avrupa Şampiyonu olduk" dedi.


Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinde düzenlenen kariyer programına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerle gazi olduktan sonra yaşadıklarını paylaşan Çakmak, bir engelli olarak hayat mücadelesini bırakmadığı mesajını verdi. Şırnak'ta 1997 yılında vatani görevini yaparken mayına basarak sol bacağını kaybeden Çakmak, "Hayata küsebilirmiydim? Benden daha değerli şeylerini kaybedenler var. Terörle mücadelede iki bacağını kaybeden gazi arkadaşlarımız var. Güçlü bir ülkeyiz, büyüyen bir ülkeyiz. Büyüdükçe üzerimize birileri geliyor. Bizimde ne yapmamız lazım geleceğin teminatı olan gençlere yatırım yapmamız lazım. İlla engelli olmak gerekmiyor, hayatta önüne çıkacak bir engelin engel olmadığını, o engeli nasıl aşarsın bunu anlatacağız. Biz böyle yaptık Avrupa Şampiyonu olduk. Duruşumuzu böyle gösterdik Dünya ikincisi olduk. Onun için her alanda her branşta bizim güçlü olmamız lazım" dedi.


İdlib'de ateşkes kararı alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakmak, "Devletimiz vatanımızın birliği ve beraberliği için en doğru kararı vereceğini Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecekle ilgili olarak 'terörün şah damarını keseceğim' cümlesinin üzerine doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Her yerde söylüyorum büyüyen güçlü bir ülkeyiz, gün geçtikçe oklar daha çok üzerimize gelecek. Ama şunu unutmamak lazım ki Türk milleti söz konusu vatan olunca bir karış toprağını değil bir çakıl taşımızı bile vermez" diye konuştu. - TOKAT

Osman Çakmak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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